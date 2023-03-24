يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في محافظة الجيزة اليوم الجمعة 24-3-2023، وهو ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وأول جمعة في الشهر الكريم، لبدء الإفطار حتى فجر اليوم الثالث، وتصل مدة الصيام في اليوم الثاني من رمضان إلى 14 ساعة ودقيقة واحدة.

موعد أذان المغرب في محافظة الجيزة اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب في محافظة الجيزة اليوم الجمعة 24-3-2023 والذي يكون في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساء، فيما أعلنت أيضا أن موعد أذان الفجر كان في تمام الساعة الرابعة و29 دقيقة فجرا، بينما وقت السحور كان في تمام الساعة الثانية و9 دقائق صباحا.

موعد أذان المغرب في محافظة الجيزة الجمعة 24-3-2023

وأضافت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، أن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-3-2023 جاء كالتالي، موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشرة و3 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و31 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و 28 دقيقة.

وخلال وقت قصير سيكون موعد أذان المغرب في محافظة الجيزة اليوم الجمعة 24-3-2023 وموعد الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، كما تكثف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية من جهودها لنظاقة المساجد والتواجد المستمر وفق توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.