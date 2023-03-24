مسلسل ألف حمدلله على السلامة الحلقة 2.. صدمة يسرا بسبب شقتها

يشهد مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 2 تطورات مثيرة للدكتورة «سميحة»، التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا، وذلك بعد أن فوجئت بوجود ناس غريبة في منزلها الذي عادت له بعد 25 عاما من السفر في دولة كندا مع زوجها الراحل.

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 2.. مواقف كوميدية

مسلسل حمدلله على السلامة الحلقة 2 ستكون مثيرة بسبب المواقف الكوميدية التى تعرضت لها يسرا بسبب ضياع جواز سفرها وأموالها بعد أن استبدلت حقيبة سفرها بأخرى.

مسلسل ألف حمد الله على السلامة شهد مشاركة عدد من نجوم الشرف أمثال بيومي فؤاد وصفاء جلال وعلاء مرسي ومحمود الليثي.

مسلسل ألف حمدلله على السلامة الحلقة 2 .. بطولة يسرا

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.