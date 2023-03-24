القنوات الناقلة لمسلسل حمد الله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023
كتب:
محمود الرفاعى
12:00 م | الجمعة 24 مارس 2023
مسلسل حمد الله على السلامة
تعد شبكة cbc هي القنوات الناقلة لمسلسل حمد الله على السلامة حصريا فى مصر وهو العمل من بطولة النجمة يسرا في رمضان 2023، وهو المسلسل الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول سيدة عادة من الخارج من أجل استلام ميراثها من زوجها المتوفي.
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا
CBC، وCBC دراما، هي القنوات الناقلة لمسلسل حمد الله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023، حيث من المقرر ان يبدأ عرض المسلسل على القناة العامة في تمام الرابعة والنصف عصرا يوميا.
تردد القناة الناقلة لـ مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
أما تردد القناة الناقلة لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، سنعرضها على النحو التالي:
- تردد 11785
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي V
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
أحداث وقصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بطولة يسرا تتمحور قصته حول عن الدكتورة سميحة، اولادها سامح وسامح العائدون من كندا من اجل استلام ميراث