تعد شبكة cbc هي القنوات الناقلة لمسلسل حمد الله على السلامة حصريا فى مصر وهو العمل من بطولة النجمة يسرا في رمضان 2023، وهو المسلسل الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول سيدة عادة من الخارج من أجل استلام ميراثها من زوجها المتوفي.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

CBC، وCBC دراما، هي القنوات الناقلة لمسلسل حمد الله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023، حيث من المقرر ان يبدأ عرض المسلسل على القناة العامة في تمام الرابعة والنصف عصرا يوميا.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

أما تردد القناة الناقلة لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، سنعرضها على النحو التالي:

- تردد 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

أحداث وقصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بطولة يسرا تتمحور قصته حول عن الدكتورة سميحة، اولادها سامح وسامح العائدون من كندا من اجل استلام ميراث