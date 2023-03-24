أماكن سقوط الأمطار غدا على القاهرة الكبرى والمحافظات.. تصل إلى رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أماكن سقوط الأمطار غدا على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تشهد البلاد أمطارا متفاوتة الشدة بعدة مناطق تصل للسيول بسيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت أمطارا متفاوتة الشدة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

وأشار بيان الأرصاد إلى انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5-7 درجة، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

ووفق بيان الأرصاد بشأن أماكن سقوط الأمطار، يُتوقع أن يشهد غدا أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار متوسطة على فترات متقطعة على شمال محافظة البحر الأحمر، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الفيوم وبنى سويف تكون خفيفة إلى متوسطة على المنيا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.