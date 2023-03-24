ننشر أسعار تذاكر قطار التالجو من القاهرة حتى أسوان.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن أسعار قطار تالجو من القاهرة حتى أسوان، والذي تقرر وصوله لمحافظة أسوان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، موضحة أن هذه النوعية من القطارات تقدم خدمات أوروبية لجمهور الركاب وبها وسائل أمان عالية سواء من كاميرات مراقبة أو غرف تحكم.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار قطار تالجو الفاخر من القاهرة حتى أسوان، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية في تقرير لها:

- القاهرة - أسيوط للدرجة الأولى: 350 جنيها.

- القاهرة - أسيوط للدرجة الثانية: 250 جنيها.

- القاهرة - سوهاج للدرجة الأولى: 500 جنيه.

- القاهرة - سوهاج للدرجة الثانية: 300 جنيه.

- القاهرة - قنا للدرجة الأولى: 550 جنيها.

- القاهرة - قنا للدرجة الثانية: 350 جنيها.

- القاهرة - الأقصر للدرجة الأولى: 600 جنيه.

- القاهرة - الأقصر للدرجة الثانية: 400 جنيه.

- القاهرة - أسوان للدرجة الأولى: 700 جنيه.

- القاهرة - أسوان للدرجة الثانية: 550 جنيها.

إضافة نوعيات جديدة من القطارات

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن وزارة النقل عملت في الفترة الأخيرة على تطوير السكة الحديد، من خلال تطوير نظم الإشارات وإضافة نوعيات جديدة من القطارات مثل قطار التالجو الفاخر.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن إضافة أنواع جديدة من القطارات على السكة الحديد يجذب أصحاب المركبات الخاصة بما يقلل التلوث ويسهم في الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن قطار التالجو سيسهم في تقديم خدمة على أعلى مستويات للمواطنين.

ونوه إلى أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، موضحاً أن هذه النوعية من القطارات تختلف في صناعتها عن العادية خاصة في كونها تناسب مختلف الإنحناءات والمسارات بسهولة.