بدء تشغيل قطار تالجو الجديد على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم

ينطلق ثالث قطارات التالجو على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم، وبشكل يومي، بحيث يبدأ القطار رقم 2025، رحلته من القاهرة الساعة 8.00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحا.

كما يجرى تعديل ميعاد قطاري 905 /916 VIP القاهرة/ الإسكندرية، والعكس، ليقوم بقطار 905 من القاهرة الساعة 9.00 صباحا، ويصل الإسكندرية الساعة 11.30، وسيجرى تعديل ميعاد قطار 2008 VIP الإسكندرية/ القاهرة، يوم الخميس المقبل.

مميزات قطار تالجو الجديد

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة النقل، يأتي تشغيل ثالث قطارات التالجو في إطار التوجيهات الخاصة بالتحديث والتطوير المستمر لعناصر منظومة السكك الحديدية كافة، كما أنه يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، موضحا أن هذه النوعية من القطارات توفر الوقود المستهلك في الرحلة، ومزودة بشاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية.

أسعار تذاكر قطار تالجو الجديد

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أسعار قطار تالجو الجديد، موضحة أن سعر تذكرة الدرجة الأولى يبلغ 200 جنيه، والثانية 150 جنيها، لافته إلى أنه سيجرى تشغيل القطار الرابع من نوعية «التالجو» فور انتهاء التشغيل التجريبي له، وذلك على خط الوجه القبلي.