«السكة الحديد» تعلن أسعار القطارات الروسي من القاهرة حتى سوهاج

حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار القطارات الروسي من القاهرة حتى سوهاج، بالتزامن مه بدء شهر رمضان المبارك، موضحة أنه تقرر تعديل مواعيد نوعيات مختلفة من القطارات بالتزامن مع حلول الشهر الكريم وإضافة عربات مكيفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مشددة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار القطارات الروسي من القاهرة حتى سوهاج، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية الإلكتروني.

أسعار القطارات الروسي من القاهرة حتى سوهاج

-القاهرة - أسيوط: 50 جنيها.

-القاهرة - أبوتيج: 50 جنيها.

-القاهرة - صدفا: 55 جنيها.

-القاهرة - طما: 55 جنيها.

-القاهرة - طهطا: 55 جنيها.

-القاهرة - المراغة: 55 جنيها.

-القاهرة - سوهاج: 55 جنيها.

-القاهرة -المنشأة: 55 جنيها.

-القاهرة - جرجا: 60 جنيها.

امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة لمحطة أسوان

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنه تقرر اليوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة» لمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35، لافته إلى أنه تقرر امتداد مسير رحلات قطار التالجو الفاخرة علي خط الوجه القبلي إلى محطة أسوان.