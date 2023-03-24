مائدة «روماني عجايبي» لإفطار الصائمين بالأقصر.. «رمضان أحلى بالوحدة الوطنية»

في لفتة رائعة تؤكد على عمق ومدى المحبة بين المسلمين والأقباط داخل محافظة الأقصر، وكعادته السنوية المتكررة أقام روماني رمزي عجايبي ونجله بيشوي روماني، أكبر مائدة رحمن لأشقائه المسلمين خلال شهر رمضان المبارك بالأقصر، والذي يشرف عليها هو ونجله وهو الأمر الذي يستقبله أهالي المحافظة كل عام بترحيب شديد، مؤكدين روح المحبة التي تسود بين أبناء الوطن الواحد بعيداً عن الفتن.

وقال بيشوي رومانى رمزي عجايبي، إنهم ينظمون مائدة رحمن سنوية للمساهمة فى الإفطار لإخوتهم المسلمين، وأنهم يستعينون في طهي الطعام بأكثر من شيف من الفنادق على أعلى مستوى لخدمة موائد الرحمن الخاصة بهم، وأن الوجبات متنوعة ما بين لحوم ودواجن وحلوى مختلفة وغيرها من الأصناف الأخرى.

ولفت بيشوي رومانى رمزي، إلى أن المائدة التي يقيمها هو ووالده تسع حوالي 250 فردا، مؤكداً أن المائدة تقام يومياً طوال شهر رمضان المبارك أمام المقر الرئيسي لشركتهم بشارع التليفزيون بجوار مستشفى الأقصر الدولي، وهناك وجبات أخرى يتم توزيعها على الفقراء والأكثر احتياجاً يومياً ويقوم بتوزيعها وتوصيلها لمنازلهم من الذين يخجلون من الذهاب للمائدة تعففاً منهم، بالإضافة إلى توصيل 250 وجبة مجهزة يومياً لتوزيعها على الأطفال المرضى والمرافقين لهم داخل مستشفى الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر.

وأشار بيشوي روماني، إلى أن الهدف الأساسي من إقامة المائدة هو المحبة لإخوانه المسلمين ورغبة منهم في مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن أصدقاءه مسلمين والعاملين معهم أغلبهم مسلمون.

وأضاف: أعتقد أن التراحم والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين لا يولد إلا المحبة بين الجميع ونحن جميعاً في حاجة لنشر روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، ضاربين بكل طوائفهم أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والإنسانية.