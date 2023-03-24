رفع درجة الاستعداد بالقاهرة والوجه البحري لمواجهة أمطار

وجّه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة للشركة القابضة برفع حالة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار، وذلك في ظل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان له، إلى أنه جرى نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه.

توقعات بسقوط أمطار

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يجري نشر المعدات بالمناطق المتوقع حدث تجمعات المياه بها، بالإضافة للمحاور والمناطق الرئيسية.

أمطار متوسطة الشدة

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة، وذلك استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، أمطار متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 35-40 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يصل إلى 2.5 متر.