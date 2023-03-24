«الأرصاد» تعلن موعد سقوط الأمطار على القاهرة.. وتحذر من ذروة التقلبات الجوي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات والتغيرات الجوية التي تشهدها البلاد مساء اليوم، إذ تظهر حالة من عدم الاستقرار تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة وتنخفض بشكل كبير في المساء والساعات الأولى من الليل على المناطق الغربية، وسقوط الأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق «مطروح، سيدي براني والسلوم» التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، والتي من المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية، كما سيتأثر الوجه البحري بهذه السحب مساء اليوم.

موعد سقوط الأمطار على القاهرة

وذكرت «الهيئة»، أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية متوسطة على القاهرة الكبرى ليلا وقد تكون رعدية أحيانا خلال فترات الليل، على أن تكون ذروة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار خلال هذه الليلة وتستمر حتى يوم السبت 25 مارس 2023، حيث تنضم المناطق الشرقية إلى الغربية في فرص سقوط الأمطار، وتكون ما بين المتوسطة والغزيرة.

كما أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، في مداخلة هاتفية صباح اليوم، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على الفضائية المصرية أن التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة يأتي بسبب تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كما أن هناك كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط وأيضا البحر الأحمر.

درجات الحرارة ثاني أيام رمضان 2023

وأعلنت «الأرصاد» درجات الحرارة ثان أيام رمضان 2023، والتي جاءت كما يلي:

القاهرة: العظمى 28 والصغرى 15.

العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر: العظمى 29 والصغرى 16.

بنها: العظمى 28 الصغرى 15.

المنصورة: العظمى 28 الصغرى 16.

بورسعيد: العظمى 27 الصغرى14.

الإسكندرية: العظمى 22 الصغرى 15.

مطروح: العظمى 21 الصغرى 14.

السلوم: العظمى 25 الصغرى 13.

الغردقة : العظمى 28 الصغرى 15.

مرسى علم: العظمى 28 الصغرى 16.

الفيوم: العظمى 31 والصغرى 14.

المنيا: العظمى 30 الصغرى 10.

أسيوط: العظمى 31 الصغرى 12.

الأقصر: العظمى 32 الصغرى 17.

أسوان: العظمى 33 الصغرى 17.