انتشار معدات الصرف بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لمواجهة سقوط الأمطار

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة للشركة القابضة على مستوى جميع المحافظات برفع حالة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار ، وذلك في ظل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

نشر وتمركز معدات وسيارات شركة المياه

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في تصريحات صحفية، إنه بدء من الغد سيتم نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه نتيجة سقوط الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة .

تحرك فوري لمواجهة سقوط الأمطار بأحياء القاهرة

من جانبه قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه والمحاور والمناطق الرئيسية بنطاق قطاعات واحياء محافظة القاهرة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم أمطار متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 35-40كم /ساعة، وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر.