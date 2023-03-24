سقوط أمطار رعدية على القاهرة الكبرى

تشهد القاهرة الكبرى الأن تساقط أمطار رعدية على أماكن متفرقة حيث تشهد شوراع القاهرة أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان لها أن معظم مناطق القاهرة تشهد سقوط أمطار يصاحبها الرعد يستمر تكاثر السحب على مختلف الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار علي القاهرة والفيوم والاسكندرية تكون متفاوتة الشدة ورعدية كما تتقدم لتشمل العديد من المناطق مثل الدلتا وتتجه شرقا الي مدن القناة وسيناء، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليزيد الاحساس ببرودة الطقس.