قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:29 م | الجمعة 24 مارس 2023 جانب من الصلاة تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الحياة» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل بمحطة موزع الجهد المتوسط بالجرادات عمرو الليثي يهدي فرد أمن مسن مبلغ 10 آلاف جنيه عبر قناة «الحياة» عمرو الليثي عبر قناة الحياة: بنلف كل يوم أنا وزملائي لمقابلة الحالات الإنسانية لماذا نصلي التراويح قبل رمضان بيوم؟.. الشيخ عويضة عثمان يوضح عبر «الحياة» الحياة بقلم محمد أسامة رمضان