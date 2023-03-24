الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل بمحطة موزع الجهد المتوسط بالجرادات

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر قناة «الحياة»، استمرار العمل ضمن مبادرة حياة كريمة بمحطة موزع الجهد المتوسط بالجرادات بمركز أبو حمص بالبحيرة.

تغذية المنشآت الجديدة

وقال المهندس عاصم صبري، مدير مشروع الكهرباء بقرية الجرادات بمركز أبو حمص بالبحيرة، إنه يجري إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمركز أبو حمص، لافتا إلى أن محطة قرية الجرادات تخدم تغذية المنشآت الجديدة لحياة كريمة.

وأشار إلى أن المحطة تعمل بجهد 20 ميجافولت أمبير، وتغذي القرى التي بها منشآت جديدة ورفع كفاءة المساكن التي أنشأتها مبادرة حياة كريمة الجديدة، سواء سكن كريم أو وحدات بيطرية أو مركز شباب، وكل ذلك يحتاج لقدرة جديدة وموزعات جديدة وبالتالي تغذية جديدة لهذه المباني.

نسبة التنفيذ 80%

يذكر أن تكاليف إنشاء محطة موزع الجهد المتوسط بقرية الجرادات 150 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ العمل 80 %، وتخدم هذه المحطة 15 قرية وتابع بواقع 100 ألف نسمة، وتوفر إنشاء المحطة الجديدة 50 فرصة عمل.