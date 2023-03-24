عمرو الليثي عبر قناة الحياة: بنلف كل يوم أنا وزملائي لمقابلة الحالات الإنسانية

أكد الإعلامي عمرو الليثي أنه سيتجول في شوارع مصر من أجل مقابلة الحالات الإنسانية ومنحها مبلغ مالي كهدية من برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر قناة «الحياة».

وقال الليثي: «بنلف في شوارع مصر المحروسة أنا وأصدقائي وزملائي في برنامج واحد من الناس وبننزل كل يوم في رمضان وبنلف ونطوف».

ان شاء الله ربنا يقدرنا وندخل البهجة والسرور لقلوبكم

وأكد الليثي أنه سيذهب لجميع المحافظات دون استثناء، مضيفًا: «عايز أقول لكم اطمنوا بنلف كل المحافظات دون استثناء» مضيفًا «وان شاء الله ربنا يقدرنا وندخل البهجة والسرور لقلوبكم ولبيوتكم بإذن الله».

وتحدث الليثي عن عمل الخير، قائلًأ: «دايمًا اسأل نفسك أعمل ايه عشان يكون عندي حماس لعمل الخير، أنا هقولك.. شوف جواك بيقول لك ايه.. بيقولك إنت كسلان تساعد إنسان ولا بيقولك إنت بتدور على المحتاج في كل مكان وإنت فاقد الرغبة ولا متحمس وعندك القدرة وعايز ربنا يحبك ولا الدنيا».