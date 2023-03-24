عمرو الليثي يهدي فرد أمن مسن مبلغ 10 آلاف جنيه عبر قناة «الحياة»

التقى الإعلامي عمرو الليثي مع رجل مسن يٌدعى السيد عيسى، يبلغ من العمر 68 عاما، ويعمل كفرد أمن في أحد مراكز صيانة السيارات براتب 2000 جنيه شهريًا.

وقال الرجل خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر قناة «الحياة» إنه لديه 4 أبناء أنهوا تعليمهم وتزوج منهم 2 وبقى 2 منهم لم يتزوجا، معربًا عن أمله في أن يزوجهما قبل وفاته.

يعمل وعمره 68 عاما وأمنيته أن يموت على قدمه

وأكد أنه يعمل رغم أن عمره 68 عاما وسيظل يعمل إلى آخر يوم في حياته، وأنه يدعو الله أن يموت وهو واقف على قدمه أثناء ذهابه أو عودته من العمل.

وأشار إلى أنه يضغط على نفسه ويتقشف بشكل كبير من أجل أن يوفر احتياجات زوجته وأبنائه: «أنا بمسك على نفسي من مصروفي الشخصي عشانهم هما ومبصرفش إلا البسيط خالص، وباكل طاقة واحدة في اليوم وبصوم من غير سحور» مؤكدًا أنه في رمضان يتلقى وجبة واحدة فقط في الافطار ولا يتناول غيرها.

وأهدى عمرو الليثي للرجل مبلغ 10 آلاف جنيه هدية البرنامج، وشكره أنه قبل جبر خاطره وقبل هديته، بينما رد الحاج سيد باكيًا بالدموع.