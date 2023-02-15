جامعة قناة السويس تحصد جائزتين في معرض القاهرة الدولي للابتكار

أعلنت جامعة السويس، أن فريق جامعة الطفل بالسويس، قد تمكن من تحقيق الفوز بجائزتين فى معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة حيث حقق فريق الجامعة المشارك الفوز بمركزين، وقال بيان صدر عن جامعة السويس إن الطالبة روان إيهاب، حققت المركز الأول فى مشروع صناعة بلاستيك حيوى من قشور الجمبري.

فريق جامعة الطفل بالسويس فاز بالمركز الأول في معرض القاهرة تبتكر

وذكر بيان صادر عن جامعة السويس، أعضاء فريق والمشاركين من جامعة الطفل بجامعة السويس، حققوا الفوز بالمركز الأول في مسابقتين بمعرض القاهرة الدولى للابتكار«القاهرة تبتكر» الذي يجرى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

روان تفوز بالمركز الأول في اختبارات مشروع بلاستيك حيوي

وأوضح بيان الجامعة، أن الطالبة روان إيهاب محمدي فازت بالمركز الأول في المعرض لاختبارات مشروع صناعة بلاستيك حيوي صديق للبيئة من قشور الجمبري تحت إشراف الدكتور رحاب معتصم المغربي بكلية هندسة البترول والتعدين.

وأشار بيان جامعة السويس أن فريق جامعة الطفل فاز بالمركز الأول أيضا في مسابقة الخبير الصغير فى الملكية الفكرية بمشاركة الطلاب، سما اشرف محمد،لارين محمد كمال، مصطفى أحمد بديع، مايانجم الدين عزت.

ومن جانبه وجه الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، برقية تهنئة للفائزين، ثمّنَ من خلالها مجهوداتهم وإنجازهم الكبير متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي، كما وجه التحية لأعضاء فريق جامعة الطفل بجامعة السويس لإخلاصهم ومجهوداتهم.