سيدة تشكو من اعتداء أولادها عليها بسبب المخدرات.. وأمين الفتوى يرد عبر «الناس»

رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على شكوى متصلة بالبرنامج تدعى أم محمد، من المنيا، تشتكي من أن أولادها يضربونها بسبب تعاطيهم المخدرات، وحاجتهم إلى الأموال، وهي تقاطعهم وتخشى أن يكون هذا قطيعة رحم قائلًا: «نسأل الله لهم الهداية أولا، هي بتقول إنها خايفة أحسن تدخل في قطيعة رحم، أولا قطيعة الرحم تحتاج إلى نية، لكن واضح من سؤالها إنها عاوزة تجتنبهم عشان مدمنين».

وسام: نسأل الله أن يهديهم

وأضاف وسام، خلال لقائه مع برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «اجتناب الأذى طالما مفيش فيه نية قطيعة ده مفهوش أي مشكلة، هي بتحاول توزن الأمور ببعدها عنهم عشان يخافوا، أنا عارف يعنى إيه سلوك مدمن يطلب فلوس، ونسأل الله أن يهديهم».

مجموعة برامج جديدة في قناة الناس

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.