مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 25-3-2023
كتب:
محمد علي حسن
12:01 ص | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس
أعلنت الحكومة التونسية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت، إذ يعد اليوم الثالث من شهر رمضان 24-3-2023، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.
مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 25-3-2023
مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 25-3-2023، تبدأ بصلاة الفجر في تمام الساعة 4:44 صباحا والشروق 6:19 صباحا وصلاة الظهر 12:26 مساء، وصلاة العصر 3:54 مساء، وصلاة المغرب 6:33 مساء، وصلاة العشاء 7:58 مساء.
موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 25-3-2023
وذكرت أن مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 25-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:44 صباحا، ومن الممكن أن يقل يومياً بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:31.
موعد أذان الظهر في تونس اليوم السبت 25-3-2023
موعد أذان الظهر في تونس اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:26 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:24.
موعد أذان العصر في تونس اليوم السبت 25-3-2023
موعد أذان العصر في تونس اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند الساعة 3:54 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:57 مساء.
موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 25-3-2023
موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:40 مساء.
عدد ساعات الصيام في تونس اليوم السبت 25-3-2023
وذكرت الحكومة التونسية، أن عدد ساعات الصيام في تونس اليوم السبت 25-3-2023 ستكون 13 ساعة و47 دقيقة.