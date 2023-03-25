مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 25-3-2023 

أعلنت الحكومة التونسية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت، إذ يعد اليوم الثالث من شهر رمضان 24-3-2023، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 25-3-2023، تبدأ بصلاة الفجر في تمام الساعة 4:44 صباحا والشروق 6:19 صباحا وصلاة الظهر 12:26 مساء، وصلاة العصر 3:54 مساء، وصلاة المغرب 6:33 مساء، وصلاة العشاء 7:58 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في تونس اليوم السبت 25-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في تونس اليوم السبت 25-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:44 صباحا، ومن الممكن أن يقل يومياً بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:31.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان الظهر في تونس اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:26 مساء ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:24.

موعد أذان العصر في تونس اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان العصر في تونس اليوم السبت 25-3-2023، يبدأ عند الساعة 3:54 مساء ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:57 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 25-3-2023

موعد أذان المغرب في تونس اليوم السبت 25-3-2023، ليبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:40 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم السبت 25-3-2023

وذكرت الحكومة التونسية، أن عدد ساعات الصيام في تونس اليوم السبت 25-3-2023 ستكون 13 ساعة و47 دقيقة.