الفنانة نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور: «ممثل كويس بس معندوش خبرة»

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها تحب الفنانة شيماء سيف «قلبها حلو وبيضحك للدنيا، وبشوشة، وكلنا محتاجين ضحك وطاقة حلوة».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة «الحياة»، أنها طلبت من ابنتها أن تعمل وعمرها صغير، موضحة: «لازم يعرفوا من سن صغير إن الفلوس مش بالساهل بتتجاب، ولو في الصيف بدل ما يقعدوا على التليفونات ويعملوا حاجة مش مفيدة، ليه مش يعملوا حاجة مفيدة ويحسوا بالتعب».

وأوضحت، أن أي مشاعر لو لم تكن صادقة لا تتأثر بها، مؤكدة أن الإحساس الحقيقي يتأثر به الجمهور.

أعمال مرهقة

وذكرت أن هناك أعمالا أرهقتها جدا، حيث مسلسل «ذات» استغرق وقت كبير في التصوير، مردفة: «عايشة معايا كتير».

المخرج والسيطرة على العمل

وتابعت: «بحب المخرج يبقى مسيطر، وديما بشتغل مع مخرجين أقوياء، هشام عاشور ممثل كويس بس معندوش خبرة كبيرة لسه بحكم الأعمال، ديما بتاخدي الخبرة من كتر الأعمال اللي بتعمليها».