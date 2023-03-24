رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم.. تعيش معاناة التفرقة

كتب:

ضحى محمد
09:01 ص | الجمعة 24 مارس 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

تشهد أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم، تطور كبير في الأحداث، بعد عرض الحلقة الأولى من العمل الدرامي أمس الخميس.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم

صراع كبير بين الفنانة نيللي كريم وجمال سليمان ظهر بقوة في الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، الذي عرض أمس على قناة CBC في تمام الساعة 7 ونصف مساء، حيث تجسد نيللي كريم دور نادرة، التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان  في الصعيد.

مسلسل نادرة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم

يأتي ذلك الصراع، بسبب حب جمال سليمان لنجل نيللي كريم، إذ يعتبره حفيده المقرب وكتب له عدد من الأفدنة.

قصة مسلسل عملة نادرة

في إطار تشويقي داخل الصعيد بكل العادات والتقاليد التي تنص على أن المرأة لا ترث في الصعيد، بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما، ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.

اقرأ المزيد:

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل عملة نادرة.. صراع على الميراث

مسلسل عملة نادرة الحلقة 1.. نيللي كريم تدخل في صراع مع حماها

مسلسل عملة نادرة الحلقة 1.. جمال سليمان يكتب 59 فدانا لحفيده الرضيع

نيللي كريم تتصدر تريند «تويتر» بعد طرح الحلقة 1 من مسلسل عملة نادرة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.