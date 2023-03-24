أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم.. تعيش معاناة التفرقة

تشهد أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم، تطور كبير في الأحداث، بعد عرض الحلقة الأولى من العمل الدرامي أمس الخميس.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم

صراع كبير بين الفنانة نيللي كريم وجمال سليمان ظهر بقوة في الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، الذي عرض أمس على قناة CBC في تمام الساعة 7 ونصف مساء، حيث تجسد نيللي كريم دور نادرة، التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان في الصعيد.

مسلسل نادرة الحلقة 2 بطولة نيللي كريم

يأتي ذلك الصراع، بسبب حب جمال سليمان لنجل نيللي كريم، إذ يعتبره حفيده المقرب وكتب له عدد من الأفدنة.

قصة مسلسل عملة نادرة

في إطار تشويقي داخل الصعيد بكل العادات والتقاليد التي تنص على أن المرأة لا ترث في الصعيد، بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما، ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.