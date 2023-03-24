مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. ظهور خاص للفنان هشام عاشور زوج نيللي كريم

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة 2 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، إذ من المقرر أن تشهد تطورا كبيرا خلال أحداثها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 2

وظهر الفنان هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم، ضمن أحداث الحلقة الأولى، حيث تحب ندى موسى ابنة عبد الجبار، الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، ابن كمال أبو رية وهو هشام عاشور ـ عصام، ويقول لها: «تعالي نتجوز ونبعد عن أهالينا».

وتواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير عملة نادرة بالتعاون مع الفنان جمال سليمان، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة نيللي كريم بمن حولها، ويشير المسلسل إلى مشكلة الإرث.

أبطال مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

جمع مسلسل عملة نادرة عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، جمال سليمان، كمال أبورية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور، من تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل.