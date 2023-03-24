مواعید عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الحلقة 2 والقنوات الناقلة

بعد النجاح الذي حققته الفنانة نيللي كريم بمسلسلها الجديد عملة نادرة، يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الحلقة 2 والقنوات الناقلة.

مواعید عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

وعن مواعید عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، سيجري عرض الحلقة 2 من المسلسل، اليوم في تمام الساعة 7 والنصف علي قناة CBC، والإعادة ستكون في تمام الساعة 1 ونصف صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

استقرت الشركة المتحدة، على أن تكون قناة CBC القناة الأساسية لعرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، ومن المقرر عرض الحلقة الثانية اليوم عبر شاشتها، على أن يتصاعد الصراع بين نيللي كريم وجمال سليمان.

الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، وضع «نادرة» مولودها الأول يوسف، لكنها تواجه مشكلات عديدة مع حماها، الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، إذ يتدخل في جميع تصرفاتها، حتى أنه يختار اسم الرضيع يوسف.