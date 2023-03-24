نيللي كريم: «اتجوزت صغيرة عشان كنت بدور على الأمان.. وحساسة ناحية عيلتي»

قالت الفنانة نيللي كريم، إننا نضطر إلى ارتداء القناع في أوقات معينة، ولكنها تفضل عدم ارتدائه، موضحة أنها ترتدي قناع الصمت عندما تضطر لذلك: «بحب أكون مع نفسي، وإنك تستحمل وتفضل صامت ومكمل دي قوة».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة «الحياة»: «أي حاجة تخص عيلتي بكون حريصة، وحساسة أكتر ناحية عيلتي، اتجوزت وأنا صغيرة، كان عمري 17 سنة، ودا في سن صغير، كنت بدور على الاستقرار والأمان بعد وفاة والدي».

نيللي كريم: «كنت عايشة خارج مصر»

وتابعت نيللي كريم: «كنت عايشة فترة كبيرة برة مصر، ورجعت كنت بدرس ثانوية عامة ومكنش لي أصحاب، وأنا أساسا من الإسكندرية، ولما رحت القاهرة بحس بعالم تاني ودوشة، حاسة بتنقلات كتيرة في فترة قصيرة وأكيد أثر علي».

وأوضحت: «مامتي كانت قاعدة معايا في البيت وكلنا بنقول لها يا ماما، وابني كان فاهم إني أخته ودي مامته، مفيش حد معاه كتالوج للتعامل مع الراجل ولو موجود هيتحط في المتحف، ومحدش معاه الكتالوج بتاعي».