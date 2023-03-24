الجمهور يشيد بياسر جلال في أولى حلقات مسلسل علاقة مشروعة

نال النجم ياسر جلال، إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد عرض حلقته الأولى من ملسلسه الجديد علاقة مشروعة، الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.

ياسر جلال بطل مسلسل علاقة مشروعة

وأشاد الجمهور منذ لحظة عرض الحلقة الأولى، بتغيير جلد النجم ياسر جلال وتوقعوا أن دوره يحمل العديد من المفاجآت.

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته.

علاقة مشروعة بطولة داليا مصطفى

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم، وتأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.