مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 2 بطولة ياسر جلال.. اعرف مواعيد العرض

عُرضت أمس الخميس 23 مارس، الحلقة 1 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، وتضمنت العديد من المشاهد والأحداث المهمة، من بينها مشهد لـ«أمجد» وهو صديق الفنان ياسر جلال وشريكه في الشركة، ويجسد الدور الفنان مراد مكرم، إذ كان مغشيا عليه على الأرض، فيما يحاول صديقه إسعافه داخل المستشفى، ونستعرض في السطور التالية موعد عرض أحداث الحلقة 2 من العمل الدرامي.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، يُذاع على قناة الحياة، وقناة «DMC»، إذ يذاع المسلسل على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء، وعلى «DMC»، الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

وتعرض الحلقة 2 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 2 منها اليوم، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.