ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 1.. حالة من القلق تسيطر على ياسر جلال

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، عددا من المشاهد وذلك بعد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد لـ«أمجد» وهو صديق الفنان ياسر جلال وشريكه في الشركة، ويجسد الدور الفنان مراد مكرم، إذ كان مغشيا عليه على الأرض مقطوع الشرايين.

وخلال أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، ظهر مشهد رومانسي بين ياسر جلال وزوجته «عاليا» الدور الذي تجسده الفنانة داليا مصطفى، وسألته عن سبب استيقاظه مبكرا ليخبرها عن قلقه بسبب أحوال أمجد التي لا تعجبه، وأنهما لديهما اجتماع وخائف من عدم مجيئه.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة الحلقة1

وذهب الفنان ياسر جلال إلى شركته وطلب من السكرتير أن تتصل بـ«أمجد» لتخبره بعد اتصالها بما تعرض له ونقله بالمستشفى، واتصلت «عاليا» داليا مصطفى بـ «بسينة» زوجة صديقه «أمجد» الدور الذي تجسده الفنانة مي عمر، وأخبرتها بما تعرض له زوجها وطلبت منها الذهاب سويا للمستشفى للاطمئنان عليه، وخرج «أمجد» من المستشفى وعاد للعمله في الشركة.

و جاءت من ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال هو المفاجأة التي فجرتها الفنانة مي عمر لـ«ياسر جلال»، إذ أخبرته بأنها حامل في طفل منه الأمر الذي جعله في حالة من الصدمة والإنبهار .

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، على قناة الحياة وشبكة dmc، ومنصة «Watch IT» الإلكترونية.

تردد قناة الحياةالتردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة

ومن المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة، على قناة الحياة يوميًا في رمضان 2023، الساعة 9.30 مساء ويعاد الساعة 4.30 فجرا والساعة 1.30 مساء، بينما يُعرض على شبكة DMC، في تمام الساعة 11 والنصف مساء.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال وهو شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.