يتساءل الجمهور عن موعد عرض الحلقة الثانية مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل التي نالت إشادات عديدة من المتابعين، والذي يُعرض على شاشتي «الحياة وDMC»، وبدأت أحداث بالتشويق للجمهور حتى أصبحوا ينتظرون تتبع الأحداث وما سيجرى خلال الحلقات الجديدة على مدار 15 حلقة في شهر رمضان الكريم.

موعد عرض الحلقة الثانية مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر

الفنان ياسر جلال، يُقدم دراما رمضانية مشوقة في شهر رمضان الكريم إذ يخوض الجانب الرومانسي، وغّير جلده من التشويق والأكشن، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى.

ترددالقناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

العمل الدراسي يعرض على قناتي مختلفتين في شهر رمضان، أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الجودة:SD

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يبحث جمهور ومحبي العمل الدرامي عن مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثانية، والتي من المقرر أن تُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساء.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية بجانب من التشويق، حيث يشهد مسلسل قصة حب قوية، على الرغم من أنها شهدت العديد من الصعاب تكللت في النهايه بالزواج.