محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشبرا والخصوص

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية اليوم الجمعة شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، بالإضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة على استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية والتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

محور الخصوص الجديد

بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد، حيث وجه نائب مدينة الخصوص بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو علي المحور تماما وضبط اي مخالفات .

محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص

كما تفقد المحافظ محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بالعمل علي نظافة المحور وإزالة الأتربة من على الجانبين، بالإضافة إلى تفقد نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل على نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وإزالة أي تراكمات للقمامة على الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش على جانبي الطريق.

كما وجه الهجان بإزالة أحد الأكشاك المخالفة بمدخل مدينة الخصوص مؤكدا ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات.