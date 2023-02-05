محافظ القليوبية يعلن بدء حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انطلاق حملة «طرق الأبواب» التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا وذلك بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية حيث سيتم تطعيم الموظفين والعاملين بالديوان العام لتكون بداية الانطلاق بكافة مدن وقرى المحافظة وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض، والوصول إلى الأشخاص المستحقين للتطعيم لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة.

وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي تعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

فاعليات الحملة للاطمئنان على انتظام سير العمل

تفقد المحافظ فاعليات الحملة للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وتوافر اللقاحات لضمان تقديم الخدمات الطبية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن حملة «طرق الأبواب» تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والمصانع والشركات بلقاح فيروس كورونا للحد من أعراض ومضاعفات الفيروس، مؤكدا على انطلاق الحملة صباح اليوم لتجوب القرى بمختلف أنحاء المحافظة للوصول إلى الفئات المستهدفة.

الدعم اللوجستي أمام الفرق الطبية لتحقيق المستهدف

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتقديم الدعم اللوجستي أمام الفرق الطبية لتحقيق المستهدف من الحملة، فضلا عن تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالحملة واهميتها حفاظاً على صحتهم، مناشدا جميع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة الاستجابة للفرق الطبية والحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة أن مديرية الشئون الصحية قامت بالتنسيق مع كافة الإدارات الصحية حيث سيتم التطعيم عن طريق 900 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات ومحطات السكك الحديدية، ومحطات الأتوبيس والأسواق والجامعات وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف لجميع الجرعات الأولى والثانية والمنشطة.

ووجه بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة، والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة والمساجد والكنائس والجامعة والمعاهد الأزهرية والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمدارس والنشر عبر الموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح.