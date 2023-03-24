خريطة قطع المياه غدا بالمنوفية لمدة 3 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه غداً السبت عن مدينة قويسنا للصيانة الدورية وتطهير الخزانات، فى إطار سياسة الصيانة الدورية التي تعتمدها الشركة بالتبادل بين القرى والمدن التابعة لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

مواعيد قطع المياه غدا

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى مواعيد قطع المياه غدا بمدينة قويسنا وعدة قرى تابعة لها بداية من الساعة 10صباحا حتى الساعة 1 ظهراً لمدة 3 ساعات .

نصائح للمواطنين فترة قطع المياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بالأماكن المتأثرة بقطع المياه بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة قطع المياه.

رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار

فى إطار آخر تمركزت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بمختلف أنحاء المحافظة استعدادا لهطول الأمطار المتوقعة، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتم رفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار فضلا على التأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى وتمركز سيارات الشفط بالأماكن المتعرضة لتراكمات المياه.