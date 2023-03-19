قطع المياه غدا في 4 محافظات للصيانة.. اعرف التفاصيل

أعلنت عدة شركات مياه قطع الكهرباء غدا الاثنين فى عدة قرى ومدن للصيانة، وغسيل المروقات وتطهير الخزانات، خلال الفترة الصباحية بمحافظات المنوفية والجيزة وقنا وبني سويف.

وأهابت شركات المياه بالمواطنين قضاء احتياجاتهم بخلاف فترة قطع المياه خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات وتخزين كمية مياه مناسبة للاستخدام خلال فترة انقطاع المياه، بينما توفر الشركات سيارات مياه مجانية يمكن معرفة أماكنها بالتواصل على الخط الساخن للمياه 125.

قطع المياه غدا

المنوفية: قطع المياه عن مدينة تلا وطوخ دلكه وميت أبو الكوم ومدينة شبين الكوم وضواحيها وكفر المصيلحة وميت خاقان وحددت الشركة مواعيد انقطاع المياه من الساعة 10 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

مواعيد قطع المياه

الجيزة: إنقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، وبولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت" من الساعة 10 مساء غدا الأثنين اوحتى الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء لأعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي، لربط خط المياه قطر 800 مم الجديد على الخط قطر 800 مم .

أماكن قطع المياه

قنا: قطع المياه عن مدينة نجع حمادي وبعض القرى غرب النيل لتطهير بيارة المأخذ ولأعمال إحلال وتجديد بخط مياه محطة مياه نجع حمادي وحددت الشركة أماكن قطع المياه فى بهجورة والغربى بهجورة و أولاد نجم بهجورة و الحلفاية بحري" من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا

انقطاع المياه غدا

بنى سويف: قطع المياه عن مدينة ببا وبعض المجالس القروية وتوابعها منها قمبش، وطنسا وبنى مالو وصفط راشين، وسدس، هلية من الساعة 8 صباحا للساعة 8 مساءا للتطهير والتعقيم بمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا