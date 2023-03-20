قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه، مساء اليوم، ولمدة 10 ساعات عن مناطق «أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة حتى كوبري ثروت» بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء.

تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، إلى أنّ سبب انقطاع المياه في المناطق المذكورة، هو تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الثاني من القطاع الأوسطي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه، لربط خط المياه قطر 800 مم الجديد على الخط قطر 800 مم القائم، والمتعارض مع مسار المحور.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال والمهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالالتزام بالمواعيد المعلنة؛ لتنفيذ الأعمال دون تأخير وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء.

فيما أجرى فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، استطلاعات لآراء المواطنين بقرية الحسانين بمركز منشأة القناطر؛ للوقوف على مدى تأثير الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه على المواطنين بمختلف الأعمار السنية، ومدى اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وتأثير رسائل التوعية المائية التي تناولتها الحملة على المواطنين.