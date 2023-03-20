قطع المياه عن 13 منطقة في الغربية غدا بسبب أعمال إصلاحات
كتب:
سلامة عامر
09:02 م | الإثنين 20 مارس 2023
قطع المياة "ارشيف"
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية قطع وضعف المياه غدا الثلاثاء من الساعة 2 ظهرا حتي الساعة 2 صباحاعن مناطق « سيجر - العجيزى - الحكمة - التجنيد - مجمع الكليات - مبني القناة السادسة - الأمن المركزي - فيشا سليم - شوني - دفرة - كفر الشيخ سليم - صناديد - منشية جنزور».
عطل مفاجئ بخط المياه
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن سبب انقطاع وضعف المياه بالمناطق المذكورة لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه قطر 700 مم بجوار مزلقان مرور سالم والمغذي لقرى «كفر مسعود وكفر خضر».