تكريم اسم شهداء كمين كرم القواديس في نهاية الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101

تشهد الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101، الذي يتناول المواجهة بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في شمال سيناء خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى أغسطس عام 2016، والتي تبرز بطولات رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة في دحض الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار، عملية استهداف العناصر الإرهابية لكمين «كرم القودايس»، ووصول الدعم له، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101

وعلمت «الوطن»، أن الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 ستنتهي بتكريم أسماء شهداء كمين «كرم القودايس»، عبر ظهور «قائمة شرف» على الشاشة تضم أسمائهم كالآتي:

1- ملازم أول شهيد محمد زكريا عبدالهادي.

2- ملازم احتياط شهيد أحمد عبدالفتاح صديق كيلاني.

3- عريف شهيد عادل أحمد رمضان.

4- جندي شهيد أحمد فتحي السيد سعد.

5- جندي شهيد كيرلس فاضل حليم.

6- جندي شهيد أحمد سعيد إبراهيم عبدالرحمن.

7- جندي شهيد مفدي زكي عوني مفدى.

8- جندي شهيد مازن حمدان عبود.

9- جندي شهيد صبري محمد محيى الدين.

10- جندي شهيد محمود عصام فوزي عطية.

11- جندي شهيد رامي السيد محمد محمد.

12- جندي شهيد أحمد مصطفى إبراهيم.

13- جندي شهيد عادل عيد أمين حبيب.

14- جندي شهيد إبراهيم محمد عبدالحليم حسان.

15- جندي شهيد شنودة أنور إسحاق سليمان.

16- جندي شهيد محمد حجاج علي محمود.

17- جندي شهيد أحمد فاضل علي مصطفى.

18- جندي شهيد عبدالرحمن شعبان محمد.

19- جندي شهيد أيمن صلاح عبدالعال عيد.

20- جندي شهيد محمود عبدالراضي عبداللطيف.

21- جندي شهيد تامر ماهر رجب.

22- جندي شهيد مصطفى حسن صلاح عمر.

23- جندي شهيد فرج محمد فرج يوسف.

24- جندي شهيد عمر عدلي محمد.

25- جندي شهيد أحمد محروس سيد عبدالحليم.

26- جندي شهيد محمد خالد محمد خالد.

27- جندي شهيد محمد عبدالعظيم عباس.

28- جندي شهيد أحمد محمد محمد عبدالرحيم.

29- جندي شهيد سلامة عبدالعزيز عبدالله.

30- جندي شهيد محمد عبدالكريم أحمد.

31- جندي شهيد علاء حسن عبدالمحسن.