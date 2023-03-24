مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. الجيش يواجه الإرهابيين في كمين كرم القواديس

شهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2 تفجير كمين كرم القودايس الإرهابي الذي استهدف عدد من الضباط والمجندين عام 2014، وأدي إلى استشهاد وإصابة العشرات في الهجوم الإرهابي، وتم إرسال دعم من قوات الجيش إلى الكمين.

وخلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2، عندما حاولت العناصر الإرهابية الدخول إلى مقر الكمين لاستهداف باقي العناصر، قام مجند بقيادة الدبابة خارج الكمين لمطاردة العناصر الإرهابية والتكفيرين خارجه، حتى وصل الدعم من قوات الجيش إلى الكمين.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2

يتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولة الفنان عمرو يوسف بطولات رجال الجيش المصري وتحديدا الكتيبة 101، ومن تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، وبطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، ميرنا نور الدين، خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.