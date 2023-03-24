البرق يٌنير سماء محافظة الغربية.. وهطول أمطار غزيرة

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، في ثان أيام شهر رمضان المبارك، إلى هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، وانخفاض في درجات الحرارة، بجانب عدة تقلبات جوية، منها البرق والرعد، ونشاط ملحوظ للرياح بحسب ما أعلنته الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

برق ورعد

حيث فوجئ المواطنين بمحافظة الغربية، بعد انتهاء صلاة التراويح، بهطول أمطار غزيرة ومتوسطة ضربت مدن ومراكز المحافظة، بعد ظهور البرق والرعد لمدة دقائق، بحسب ما رصدته كاميرا «الوطن»، وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيانها تعرض عدد من المحافظات منها محافظة الغربية، إلى هطول أمطار متوسطة، وموجة من الطقس السيء، بالتزامن مع ثان أيام شهر رمضان المبارك.

أما عن درجات الحرارة سجلت العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 19 كيلو متر، والرطوبة 76 %، بحسب ما جاء في بيان الأرصاد الجوية لمحافظة الغربية.

رفع حالة الطوارئ

ومن جانبه قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لـ«الوطن»، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى وإلغاء كافة الإجازات وانعقاد دائم لغرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع الآثار الناجمة عن الأمطار، وشكاوى المواطنين، وأكد انتشار سيارات شفط المياه في الأماكن الخاصة بها ضمن خطة الانتشار .