محافظة الغربية ترفع حالة الطوارئ بعد تساقط أمطار طنطا

دفعت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الغربية، بالمعدات وسيارات شفط المياه، من أجل رفع مياه أمطار طنطا التي تعرض لها مدينة شيخ العرب اليوم، مصحوبة بموجة من الطقس السيئ، ما أشعر المواطنين بالإحساس بالبرودة، مع ظهور متقطع لأشعة الشمس، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

رفع أمطار طنطا

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة رفع مياه أمطار طنطا أولا بأول، والدفع بالمعدات وسيارات شفط المياه، وانتشارها على حسب الخطة الموضوعة، بجانب رفع حالة الطوارئ وإلغاء كافة الإجازات، وانعقاد دائم لغرفة الأزمات، للتعامل الفوري مع الآثار الناجمة عن الأمطار.

رفع حالة الطوارئ

وأوضح محافظ الغربية لـ«الوطن» أن غرفة عمليات المحافظة تواصل متابعة حالة أمطار طنطا أولا بأول، مع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، وأن الأوضاع الجوية داخل المحافظة مستقرة، وناشد المواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية حال سقوط الأمطار، وعدم السير أسفل المنشآت القديمة، واللواحات الإعلانية.