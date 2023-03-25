موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023.. ووقت السحور والإمساك

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023 والموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، إذ يستعد أهالي المحافظة لتناول سحور ثالث أيام الصوم إمّا في منازلهم، أو الخيم الرمضانية والمطاعم التي تتنافس فيما بينها على تقديم أفضل سحور وعروض للعائلات، بينما يظل موعد أذان الفجر في الفيوم، أحد أبرز اهتمامات المواطنين طوال شهر الصوم.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في الفيوم

وتضمنت إمساكية شهر رمضان المبارك 2023، موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت، الذي يأتي في تمام الساعة 4:29 صباحًا، بينما يكون وقت السحور في تمام الساعة 2:09 صباحًا، كما يأتي وقت الإمساك في تمام الساعة 4:09 صباحًا أي قبل موعد أذان الفجر بنحو 20 دقيقة، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 25-3-2023

ويولي أهالي محافظة الفيوم، أهمية كبرى لموعد أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 25-3-2023، إذ يحرص الجميع على أداء صلاة الفجر في موعدها سواء في المساجد أو داخل منازلهم.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم، وتحديدًا في مدينة إطسا، في تمام الساعة 4:30 صباحًا، أي بعد نحو دقيقة من موعد صلاة الفجر في مدينة الفيوم اليوم.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 25-3-2023 في الفيوم الموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك نحو 14 ساعة ودقيقتين.

في سياق متصل، انتشرت عشرات الخيم الرمضانية التي توفر السحور على أنغام أغاني رمضان، فضلًا عن تقديم عروض فنية مثل الإنشاد الديني، والرقص بالتنورة وغيرها من العروض الفنية.