مداهمة «سجن الضباع» في الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 بمساعدة أهالي سيناء

تشهد الحلقة الثانية من مسلسل «الكتيبة 101»، الذي يتناول المواجهة بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في شمال سيناء خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى أغسطس عام 2016، والتي تبرز بطولات رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة في دحض الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار، عملية استهداف العناصر الإرهابية لكمين «كرم القودايس»، ووصول الدعم له، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101

وعلمت «الوطن»، أن الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 ستتضمن مداهمة المزرعة الموجودة في منطقة منعزلة، والتي تستخدم في التهريب، والوصول للمحتجزين، وهي المزرعة التي ظهرت في الحلقة الأولى مع تهديد المحتجزين فيها بالضباع لأكلهم.

يأتي ذلك بعد تعاون إحدى سيدات أهالي شمال سيناء مع أجهزة إنفاذ القانون وإرشادهم عن المزرعة، مع توفير الأجهزة المعنية الدعم الطبي لحالة المحتجزين داخل المزرعة.