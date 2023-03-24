الجيش يداهم مزرعة تهريب وإتجار بالبشر في الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101

ظهر الفنان خالد الصاوي ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2، حيث يقوم بشخصية الشيخ موسى، أحد شيوخ سيناء الذي يقوم بالتحكيم بين الأهالي، ويتعاون مع رجال الشرطة والجيش في الحفاظ على الأمن، وذلك ضمن أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه حول بطولات الجيش المصري في مواجهة الخلايا الإرهابية التكفيرين في سيناء في فترة من أخطر الفترات التي مرت على مصر.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2

على الجانب الآخر، تشهد أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2، قيام الكتيبة 101 بمداهمة مزرعة تستخدم في التهريب والإتجار بالبشر، بينما يعود الرائد نور صلاح العزب، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو يوسف إلى القاهرة لحضور عزاء زملائه من الضباط والمجندين الذي استشهدوا في حادث كمين كرم القواديس الإرهابي.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2

وبعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2 في تمام الساعة 8:45 مساء، على قناة ON، ويعاد في تمام الساعة الـ 10 على قناة ON دراما، وفي صباح اليوم التالي يعرض في تمام الساعة الثالثة والعاشرة صباحا على ON>