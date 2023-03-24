أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2.. «مكي» يلجأ لاستشاري علاقات أسرية

بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي7 يبحث الجمهور عن مواعيد العرض حيث يعرض يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، كما يتطلع لمعرفة أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2، خاصة من لم يتابعها.

أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2

ويعرض عقب الإفطار مباشرة في تمام 6:15 مساء علي قناة on، ثم يُعاد المسلسل على قناة أون الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية في 2:00 مساء، حيث شهدت أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2، مواقف كوميدية لأحمد مكي اضطرته للجوء إلى استشاري علاقات أسرية، بعد خناقة مع مربوحة.

مربوحة في أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2

وشهدت أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2، مشاهد عديدة منها شك مربوحة في الكبير واعتقادها أنه يخونها مع سناء الشقرا وتكتشف في الآخر أن «الشقرا» رجل وهو موظف شركة السياحة الذي طلب منه الكبير حجز رحلة للسفر مع مربوحة.

ظهور نور في أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2

وشملت أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 2، مشهدا وهو ظهور الفنانة نور اللبنانية كضيف شرف حيث تجسد دور استشاري علاقات اسرية لجأ اليها لحل الفتور بينه وبين مربوحة.