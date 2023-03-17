سلوفاكيا توافق على إرسال طائرات «ميج-29» المقاتلة إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر اليوم، أن حكومة بلاده وافقت على إرسال طائرات مقاتلة من طراز «ميج-29» إلى أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة «سكاي نيوز» البريطانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

أول عضو في حلف شمال الأطلسي يلبي طلب أوكرانيا

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس البولندي أندريه دودا أمس الخميس، عزم بلاده تسليم أوكرانيا 4 طائرات مقاتلة من طراز «ميج-29» في غضون الأيام القليلة المقبلة، مما يجعلها أول عضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو» يلبي طلبات الحكومة الأوكرانية الملحة بشكل متزايد للطائرات الحربية.

بولندا كانت أول دولة في «الناتو» تسلم كييف دبابات «ليوبارد 2»

يذكر أن بولندا كانت أيضا أول دولة في «الناتو» تسلم دبابات «ليوبارد 2» ألمانية الصنع إلى أوكرانيا الشهر الماضي.