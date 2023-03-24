تكريم أسماء شهداء «كرم القواديس» في أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2

أحداث متنوعة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، الذي يُعرض حالياً على قناة ON، ثم يُعرض على منصة «Watch IT» الإلكترونية، وهو يعبر عن التضحيات التي تقدمها القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وأعماله التخريبية.

أسماء شهداء كمين «كرم القودايس»

حيث شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101، مشهدين مهمين، هما أنه تم تكريم أسماء شهداء كمين «كرم القودايس»، عبر ظهور «قائمة شرف» على الشاشة وهم ملازم أول شهيد محمد زكريا عبدالهادي وملازم احتياط شهيد أحمد عبدالفتاح صديق كيلاني، وعريف شهيد عادل أحمد رمضان، وجندي شهيد أحمد فتحي السيد سعد.

وجاءت أسماء شهداء كمين «كرم القودايس»، جندي شهيد كيرلس فاضل حليم وجندي شهيد أحمد سعيد إبراهيم عبدالرحمن وجندي شهيد مفدي زكي عوني مفدى، وجندي شهيد مازن حمدان عبود، وجندي شهيد صبري محمد محيى الدين، وجندي شهيد محمود عصام فوزي عطية، وجندي شهيد رامي السيد محمد محمد، وجندي شهيد أحمد مصطفى إبراهيم، وجندي شهيد عادل عيد أمين حبيب، وجندي شهيد إبراهيم محمد عبدالحليم حسان.

كما تتضمن قائمة أسماء الشهداء، جندي شهيد شنودة أنور إسحاق سليمان، وجندي شهيد محمد حجاج علي محمود، وجندي شهيد أحمد فاضل علي مصطفى، وجندي شهيد عبدالرحمن شعبان محمد، وجندي شهيد أيمن صلاح عبدالعال عيد، و جندي شهيد محمود عبدالراضي عبداللطيف، وجندي شهيد تامر ماهر رجب، وجندي شهيد مصطفى حسن صلاح عمر، وجندي شهيد فرج محمد فرج يوسف، وجندي شهيد عمر عدلي محمد.

كما تشمل القائمة جندي شهيد أحمد محروس سيد عبدالحليم، وجندي شهيد محمد خالد محمد خالد، وجندي شهيد محمد عبدالعظيم عباس، وجندي شهيد أحمد محمد محمد عبدالرحيم، وجندي شهيد سلامة عبدالعزيز عبدالله، وجندي شهيد محمد عبدالكريم أحمد، وجندي شهيد علاء حسن عبدالمحسن.

أحداث مداهمة «سجن الضباع» بمساعدة أهالي سيناء

تطرقت الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 لأحداث مداهمة «سجن الضباع» بمساعدة أهالي سيناء، والتي تضمنت مداهمة المزرعة الموجودة في منطقة منعزلة، والتي تستخدم في التهريب، والوصول للمحتجزين، ويأتي ذلك بعد تعاون إحدى سيدات أهالي شمال سيناء مع أجهزة إنفاذ القانون وإرشادهم عن المزرعة، مع توفير الأجهزة المعنية الدعم الطبي لحالة المحتجزين داخل المزرعة.