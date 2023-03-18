رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد عيد ينتمي لعائلة ذات نفوذ في مسلسل «عملة نادرة»

كتب:

هبة أمين
04:25 م | السبت 18 مارس 2023
أحمد عيد في كواليس مسلسل عملة نادرة

أحمد عيد في كواليس مسلسل عملة نادرة

يظهر الفنان أحمد عيد، خلال مسلسل عملة نادرة، الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023، بشخصية مختلفة عن أعماله الفنية السابقة؛ إذ يجسد شخصية رجل صعيدي اسمه مسعود، وهو أحد أبناء عبد الجبار، الذي يقوم بدوره الفنان جمال سليمان، أحد الأثرياء ورجل صاحب نفوذ وجبروت ويحمل قدرًا كبيرًا من الشر في قلبه.

أحمد عيد نجل جمال سليمان في رمضان

وخلال أحداث مسلسل عملة نادرة، يجسّد جمال سليمان، دور أب لعدد من الأبناء وهم: أحمد عيد، ومحمد فهيم، وعلي الطيب، ويواجه صراعًا شرسًا مع عائلة أبو عصايا التي يمثلها الفنان كمال أبو رية.

الصراع على الميراث في عملة نادرة

وتقف نادرة، التي تقوم بدورها نيللي كريم، في مواجهة عبدالجبار بحثًا عن حق أبنائها في الميراث، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

ينافس في مسلسلات رمضان 2023

مسلسل عملة نادرة، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، جومانة مراد، محمد فهيم، علي الطيب.

اقرأ المزيد:

مسلسلات رمضان 2023.. إيمان العاصي تتحدى عائلتها من أجل جعفر العمدة

مسلسلات رمضان 2023.. يسرا اللوزي تدبر المؤامرات بسبب «جميلة»

أحمد السقا ينضم بـ«حرب» لقائمة مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان 2023.. مدحت صالح يغني «اللي يهري يهري» في «حضرة العمدة»

مسلسلات رمضان 2023.. ماجد المصري رجل أعمال «غاوي مشاكل» في ضرب نار

مسلسلات رمضان 2023.. محمد منير يغني تتر «سره الباتع»

ليلى علوي تغيب عن مسلسلات رمضان 2023.. ما السبب؟

مسلسلات رمضان 2023.. أبطال عملة نادرة في ضيافة «It’s Show time» على CBC

مسلسلات رمضان 2023.. ريهام حجاج تخوض معركة شرسة في «جميلة»

مسلسلات رمضان 2023.. خالد يوسف ينتهي من تصوير مشاهد «سره الباتع»
بقلم هبة أمين