أحمد عيد ينتمي لعائلة ذات نفوذ في مسلسل «عملة نادرة»

يظهر الفنان أحمد عيد، خلال مسلسل عملة نادرة، الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023، بشخصية مختلفة عن أعماله الفنية السابقة؛ إذ يجسد شخصية رجل صعيدي اسمه مسعود، وهو أحد أبناء عبد الجبار، الذي يقوم بدوره الفنان جمال سليمان، أحد الأثرياء ورجل صاحب نفوذ وجبروت ويحمل قدرًا كبيرًا من الشر في قلبه.

أحمد عيد نجل جمال سليمان في رمضان

وخلال أحداث مسلسل عملة نادرة، يجسّد جمال سليمان، دور أب لعدد من الأبناء وهم: أحمد عيد، ومحمد فهيم، وعلي الطيب، ويواجه صراعًا شرسًا مع عائلة أبو عصايا التي يمثلها الفنان كمال أبو رية.

الصراع على الميراث في عملة نادرة

وتقف نادرة، التي تقوم بدورها نيللي كريم، في مواجهة عبدالجبار بحثًا عن حق أبنائها في الميراث، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

ينافس في مسلسلات رمضان 2023

مسلسل عملة نادرة، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، جومانة مراد، محمد فهيم، علي الطيب.