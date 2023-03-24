ملخص الحلقة الثانية مسلسل الكتيبة 101.. تحية لشهداء كرم القواديس

نشر فريق عمل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الـ2 أسماء الشهداء في حادث كمين كرم القواديس، الذي وقع في سيناء عام 2014، واستهدف عدد من الضباط والمجندين في الجيش المصري، حيث يتناول المسلسل بطولات الكتيبة 101 في مواجهة الإرهابين والعناصر التكفيرية، وذلك في ملخص الحلقة الثانية مسلسل الكتيبة 101، التي تناولت تحية لشهداء الكمين.

ملخص الحلقة الثانية مسلسل الكتيبة 101

وبدأت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الـ 2، بالهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس، حيث هاجمت العناصر الإرهابية على الكمين أثناء قيام الضباط بالصلاة، وعندما حاول العناصر الدخول إلى الكمين بعد تفجيره قام أحد المجندين بقيادة الدبابة لمطاردة تلك العناصر وتصفيتها، حيث شهدت ملخص الحلقة الثانية مسلسل الكتيبة 101، بتكريم أسماء الشهداء.

ملخص الحلقة الثانية مسلسل الكتيبة 101.. كلمة القائد

ومن بين ملخص الحلقة الثانية مسلسل الكتيبة 101، ألقى قائد الكتيبة 101 كلمة على الجنود بعد الحادث، قائلا: «لازم نكون فاكرين أنهم استشهدوا عشان بيدافعوا عن البلد عن كل أب وأم وطفل عن كل المصريين، لازم نكون فاكرين أن غاية كل مقاتل هو الشهادة، ولاوم تعرفوا أن دمهم غالي علينا، عمرنا ما هننساهم، وأقسم لكم حقهم هيرجع».