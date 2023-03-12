نجوم الوسط الفني يتفاعلون مع برومو مسلسل الكتيبة101 لعمرو يوسف

طرح الفنان عمرو يوسف، منذ يومين، البرومو الدعائي لمسلسل «الكتيبة 101»، المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

عمرو يوسف يكشف صناع مسلسل الكتيبة 101

وعلق عمرو يوسف على برومو مسلسل «الكتيبة 101» قائلا:«البرومو الأول لمسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، مدير التصويرمحمد مختار، مهندس الصوت احمد رشدان، مونتاج سلامة نور الدين، موسيقى تصويرية خالد حماد، استايلست ملك ذو الفقار، إشراف فني أمير عبد العاطي، مخرج منفذ مها إمام، منتج فني يحيي ممدوح - أحمد أبو الفتوح».

نجوم الوسط الفني يتفاعلون مع برومو الكتيبة 101

وحظى منشور عمرو يوسف، بردود أفعال من نجوم الوسط الفني، حيث كتب الفنان كريم عبد العزيز: «مبرووك يا عمورة..ربنا يكرمكم وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا حبيبي»، بينما علق الفنان أحمد حلمي قائلا:« بالتوفيق والنجاح يا عمور».

وحرص الفنان أحمد صلاح السعدني، بالتعليق علي منشور عمرو يوسف، قائلا:«مبرووك ياعموري»، وكتبت الفنانة منى زكي:«مبرووك هتكسروا الدنيا إن شاء الله».