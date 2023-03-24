بطل حادث كمين كرم القواديس في 2014: «الكتيبة 101 بداية الطريق للجنة»

تناولت الحلقة الثانية من مسلسل «الكتيبة 101»، أحداث الهجوم على كمين كرم القواديس في عام 2014، وهو الحدث الذي تبعه العديد من الإجراءات التي نجحت في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وهو أحد مصابي هذا الحادث الإرهابي كان برتبة لواء، ويحمل اسم اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، والذي أصيب بشظية في رقبته.

اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، عُين عقب الشفاء من إصابته قائدًا لقوات الدفاع الشعبي والعسكري.

تكريم الرئيس السيسي لبطل واقعة كرم القواديس

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تكريم اللواء خالد مصطفى توفيق، في عام 2015، والذي بادر بنفسه بالاشتراك في قوات الدعم، وتواجد وسط رجاله على جبهة القتال، حتى أصيب.

الكتيبة 101 بداية الطريق للجنة

وألقى اللواء خالد مصطفى توفيق، كلمة عقب تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتها، قائلاً إن «الكتيبة 101 بداية الطريق للجنة، وأنها تضم شهداء ومصابين ومقاتلين أشداء ومحاربين عظام».

وتحدث اللواء أركان حرب خالد توفيق، وقتها عن نموذج من المصابين في الحادث، واصفًا إياهم بـ«أولادي»، وهم 5 مصابين، منهم من أصيب ببتر في القدم اليمنى، وهناك من أصيب ببتر في القدم اليسرى، وهناك من أصيب ببتر في القدمين جراء الانفجارات التي استهدفت الكمين وقوات الدعم، والتي أصيب فيها «اللواء خالد» نفسه.

وقال إن أسماء المصابين الخمس هم كلاً من «أحمد البكري، وإيهاب عبدالسلام، وأبانوب، ومحمد حامد، وصالح محجوب»، موجهًا لهم كل شكر وتحية وتقدير، خلال كلمته إبان تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

وشدد على أن الشهيد فاز هو وأهله، وأنه يجب أن نفرح بالشهيد لأنه «دخل الامتحان ونجح بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف»، على حد وصفه.

ودعا اللواء أركان حرب خالد مصطفى أسر الشهداء والمصابين بأن يلهمهم الله بالرضاء، والسكينة، والصبر، والطمأنينة، وأن يلهم مقاتلي القوات المسلحة العزيمة والقوة والنصر على أعداء الوطن.