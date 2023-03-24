أبرز بطولات رجال الكتيبة 101.. تصفية الإرهابي هشام الشاذلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، ملخصا لأبرز الأحداث التي تناولتها الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101، والذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف، والنجم آسر ياسين.

وذكرت «القاهرة الإخبارية» أن أحداث الحلقة الأولى من «الكتيبة 101» تدور في شمال سيناء، حينما ظهر أحد الإرهابيين وهو يبحث في سيارة ليجد فيها ذخيرة ثقيلة، بدا أنه سيستخدمها في عملية إرهابية.

تصفية الإرهابي في أحداث الكتيبة 101

وبعدها ظهر الضابط القناص، والذي يقوم بدوره النجم «كريم فهمي»، وهو يخطر القيادة في مركز العمليات بأن الهدف بات أمامه، ثم تتم العملية وتصفية الإرهابي المدعو هشام الشاذلي.

وتنطلق الأحداث سريعًا مع الفنان عمرو يوسف، والذي ظهر وهو بصحبة أفراد «الكتيبة 101»، في مداهمة نجحوا خلالها في تصفية مجموعة من الإرهابيين كانوا يتخذون من مزرعة وكرا للهجوم على كمائن القوات المسلحة، فضلا عن كونها مخزنا للسلاح.

أحداث مسلسل «الكتيبة 101»

مسلسل «الكتيبة 101» تدور أحداثه في إطار درامي، عن نجاح الكتيبة في التصدي للعناصر التكفيرية التي حاولت التواجد في سيناء، حيث يعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في حفاظ أمن الوطن، إلى جانب، التضحيات المقدمة من رجال الجيش المصري.

مسلسل «الكتيبة 101» بطولة الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج محمد سلامة.