إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب قبل قليل عدد 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر اصطدام سيارة بهم أثناء عبور الطريق أمام بنزينة جرجس بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفرالدوار العام، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث مروري

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفرالدوار، يفيد وقوع حادث سير أمام بنزينة جرجس بنطاق المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين إصابة كل من، «ندى خميس صبحي» 16 سنة، طالبة، وخميس صبحي عبدالقوي 60 سنة وشريفة شلقوف اللمبي 54 سنة، ومحمد شعبان سعد 25 سنة، وجميعهم مقيمون كفرالدوار، ومصابون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى كفرالدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.